Mattioli capo allenatore. Sarà il coach del Salso

Prima esperienza da capo allenatore per Marcello Mattioli (foto). Il 41enne milanese, ma ormai a tutti gli effetti reggiano d’adozione, ha risolto il contratto che lo legava alla Delta Group Porto Viro (A2), dove nell’ultimo anno e mezzo aveva ricoperto il ruolo di assistente, per accasarsi in Serie A3 alla WiMore Salsomaggiore. Mattioli è stato un atleta di buon livello, che ha vestito le maglie di Giovolley, Pianeta Volley e Cavriago: dopo aver iniziato la carriera in panchina nelle giovanili del Pianeta Volley ha raggiunto l’apice quando, da vice di Vincenzo Mastrangelo, ha guidato la Conad Reggio Emilia alla storica accoppiata del 202122, vincendo dapprima la Coppa Italia di Serie A2 e, successivamente, il campionato, superando Cuneo in finale. Ora per lui arriva l’esordio da head coach in una piazza dove era stato vice dal 2019 al 2021 in Serie C e B, prendendo il posto del dimissionario Alberto Raho.