Meloni, Olmi e Foscato alle finali nazionali di Folgaria

Oltre 200 golfisti si sono divisi domenica sui tre circoli della provincia. Al Santo Stefano, Andrea Meloni ha vinto la Gadget Golf Winter Cup grazie a un giro in 75 colpi. Con lui accedono alla finale nazionale a Folgaria Massimo Olmi (32) e Giuliano Foscato (43) che si sono imposti nelle categorie nette precedendo rispettivamente Luigi Pedroni (32) e Leonardo Visconti (34). Elena Panini (34) miglior lady. Al San Valentino i golfisti sono scesi in campo a coppie per la Canada Cup. Riccardo Sghedoni e Rebecca Vellani hanno vinto la gara. Nella categoria netta Daniele Nicosiano e Simona Beretta (75) hanno preceduto Claudio e Matteo Beretti (72), sul podio anche Jaures Corti e Mauro Bonazzi (68). Al Matilde Luca Spattini ha vinto la tappa del Villani Salumi Winter Tour con 78 colpi. Stefano Mattiolo (40), Max Fornaciari (39) e Patrizio Matteucci (39) si sono imposti precedendo Piercarlo Rossi (38), Fabrizio Maccari (38) e Ivano Iemmi (37).

Andrea Ronchi