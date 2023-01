Merida torna alla mountain-bike "E’ ora di riassaporare la vittoria"

Il 2023 di Merida Italy, la divisione italiana dell’azienda taiwanese, inizia col botto: dopo i tanti successi su strada, il brand torna anche all’agonismo off-road e ha allestito, in collaborazione con il Team Fristads Comes, una formazione per i principali eventi enduro della stagione. La nuova squadra è stata presentata nella sede centrale di Reggio, con una cerimonia in cui Paolo Fornaciari, Ceo di Merida Italy, ha illustrato i programmi e presentato gli atleti. Il team si chiama "E=Br1 Squadra Corse" e si compone di tredici rider che coprono bene le categorie, permettendo la presenza della squadra a competizioni di diverso livello e alimentando il vivaio con 10 giovani. Il calendario agonistico del team è ancora in via di definizione, ma i principali obiettivi sono fissati: i biker "E=BR1 Squadra Corse" saranno presenti in alcune tappe della Uci Mountain Bike Enduro World Cup; poi i campionati italiani, la coppa Italia, il circuito Tes (Toscano Enduro Series) e qualche tappa del 4Enduro (la challenge trail tra Liguria e Piemonte del prossimo 2 aprile). "Col sodalizio tra Merida Italy e il team Fristad Comes abbiamo finalmente rimesso piede nelle competizioni fuoristrada". Parole di Paolo Fornaciari, che prosegue: "Merida ha avuto un passato ricco di grandi imprese atletiche nelle competizioni in mountain bike. Dopo un periodo di assenza da queste discipline, è arrivato il momento di tornare ad essere vincenti nel mountain biking". Il team è guidato dall’esperienza di Bruno Zanchi, ambassador della formazione e suo atleta (tra i Master) di punta.