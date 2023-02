Merzario mattatore al lancio della Ferrari

L’atelier motoristico "Ruote da Sogno" martedì stato teatro di una giornata di grande passione per quanto riguarda le 4 ruote. In occasione del "SF23 Valentine’s Day" gli ospiti hanno visto (tramite video) e commentato la presentazione della nuova monoposto della Ferrari, che ha grande voglia di tornare a vincere (ultimo trionfo nel 2007). Mattatore di giornata il grande Arturo Merzario (80 anni il prossimo 11 marzo), che vanta 85 Gp disputati. Durante il talk show condotto da Stefano Bergonzini e Veronique Blasi, Merzario ha anche detto: "Parlando di F1 vedo una Ferrari più forte dell’anno scorso, che potrà avvalersi del trasferimento di esperienze e tecnologie provenienti dal World Endurance". Merzario nell’occasione è stato premiato da Stefano Aleotti (nella foto, che nel 2016 fondò "Ruote da Sogno") per la carriera, e come lui anche Andrea Montermini, grande ex pilota di Roteglia. Presenti anche Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, Armando Laschi (presidente dello Scuderia Ferrari Club di Modena), e alcuni volti noti come quello di Fio Zanotti, storico musicista che ha anche vinto diversi Festival di Sanremo (come nel ’99, dirigendo "Senza pietà" di Anna Oxa). Anche Montermini ha parlato del prossimo Mondiale: "Credo che sia stato giusto il cambio di leadership (via Binotto e dentro Vasseur, ndr). È importante non incorrere in vecchi errori". Dopo il talkshow gli ospiti hanno potuto ammirare alcune Ferrati classiche esposte. "Ruote da sogno" ha spazi per 8000 metri quadrati, e in Italia è unica nel suo genere (è affiliata a Motor Valley Development).