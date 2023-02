Meucci la star del 26 marzo

Il 26 marzo si disputerà "La 21 di Reggio Emilia", mezza maratona con partenza e arrivo in piazza della Vittoria. Al via ci sarà addirittura un campione d’Europa, Daniele Meucci che s’impose nel 2014 a Zurigo nella maratona valida per il titolo continentale. Meucci vanta un curriculum zeppo di titoli italiani ed è la ciliegina su una torta alla quale hanno già aderito atleti di ottimo livello come Luca De Francesco, Andrea Soffientini, Giacomo Pensalfini, Ahmed Ouhda, Michele Cacaci, Federico Rondoni, Andrea Bergianti, Andrea Astolfi, Aymen Ayachi, Lorenzo Villa, Fabio Lusuardi e Marouan Razine. In gara anche i padroni di casa dell’Atletica Reggio che organizza, Nicolò Cornali, recente azzurro agli europei di cross, e Salvatore Franzese, atleta in crescita sia sulla maratona, sia sulla mezza. In campo femminile è confermata la presenza della vincitrice del 2022, Barbara Bressi della Self Montanari e Gruzza. Al via anche Greta Settino, campionessa italiana in carica juniores 10 km su strada e maratonina. Rubiera. Domenica mattina, presso il palasport, si terrà la festa del podista Uisp: alle 9 allenamento in compagnia su km 5 e 10, dalle 10,45 si svolgeranno le premiazioni dei vari campionati conclusi a fine 2022.