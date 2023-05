Michela Audone sbaraglia tutti

Domenica, al Matilde Golf, si è disputata la Alce Nero Cup su 9 buche. Michela Audone ha vinto giocando nei colpi esatti del proprio handicap e totalizzando 18 punti, uno in più di Roberto Catellani. Sonia Carbognani (14) è stata la miglior lady mentre Pietro Iotti (16) il senior.

Il percorso del Golf Santo Stefano si è presentato in buone condizioni per il Gadget Golf Trophy. Andrea Meloni ha vinto con 79 colpi. In 1ª categoria Giuseppe Ruggiero (38) ha vinto superando di misura Luca Poppi.

In 2ª Andrea Ferrari ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, 38 punti, lasciando a 4 lunghezze Roberto Zanardi. Fausto Landini (37) e Antonella Curioni (25), migliori senior e lady.

Andrea Ronchi