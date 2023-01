Milano "bestia nera", ma ci sono notti magiche

di Gabriele Gallo La sfida di domani tra Pallacanestro Reggiana e Olimpia Milano è la 70esima in serie A tra le due compagini: un numero decisamente considerevole, a testimonianza dell’ormai consolidata storia della società cittadina nell’elite del basket italiano. Nel computo complessivo delle sfide i lombardi sono nettamente avanti, avendo prevalso 52 volte, di queste 19 sono state ottenute sul parquet di via Guasco, contro le 11 dell’odierna Unahotels, che, a sua volta, ha espugnato in sei occasioni il campo delle mitiche "scarpette rosse". L’ultima, del tutto a sorpresa, da neopromossa in serie A nel 2013 (66-78, con 23 punti dell’indimenticabile Donell Taylor) in una giornata in cui la squadra biancorossa sembrava destinata ad un disastro annunciato essendosi presenatta in campo con sei soli giocatori disponibili e una pattuglia di ragazzini. Dal suo approdo nel massimo campionato, correva la stagione 19841985, il primo successo reggiano contro la squadra più titolata d’Italia risale al 23 settembre 1990: 94-78 con 21 punti di Joe Bryant e grande prestazione di Angelo Reale, che andò in doppia cifra e dominò il pitturato. Per la verità le allora Cantine Riunite sfiorarono la vittoria pure nel 1987, sempre in via Guasco, arrendendosi solo ai supplementari e dopo un...