Mille tifosi a Piacenza

Chiuderanno alle 19 di oggi le prevendite per la gara di domani contro la FeralpiSalò.

I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito del circuito ‘Vivaticket’, nelle ricevitorie affiliate e al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B. Fino a ieri i tifosi granata che si erano già muniti di biglietto (prezzo intero di 15 euro, ridotto donne e over 65 di 10 euro, under 16 di 5 euro) erano oltre 700, ma la speranza è di arrivare toccare quota mille unità.

Contemporaneamente sono già state aperte anche le prevendite per la sfida di Coppa Italia di mercoledì contro il Genoa (ore 15 al ‘Ferraris) che potranno essere acquistati fino alle 19 di martedì tramite Vivaticket o allo ‘Store’ (intero 20 euro, ridotto 10 euro); attive anche quelle per la prossima partita interna di campionato del 5 novembre, quando al ‘Giglio’ arriverà il Lecco dell’ex Guglielmotti (inizio ore 16,15) e sempre con Vivaticket come circuito di riferimento anche se in quel caso saranno attivi anche i botteghini nel giorno della partita. Per gli ospiti che prenderanno posto in Curva Nord invece c’è tempo solo fino alle 19 di sabato 4 novembre per acquistare i tagliandi.