Minaccia l’arbitro: tre giornate a Omar Dallari

Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza multa di 150 euro al Campagnola perché, in occasione dell’espulsione di un proprio calciatore, un sostenitore rivolgeva espressioni irriguardose all’assistente dell’arbitro. Una giornata a Sgro (Campagnola).

In Promozione ammende per complessivi 250 euro al Montecchio per intemperanze dei propri sostenitori e per aver permesso l’accesso agli spogliatoi a persone non in elenco.

Tre turni ad Omar Dallari (Montecchio) perché a fine gara insultava e minacciava l’arbitro. Una gara a Roberi (Brescello), Poggioli (Casalgrande), Contini (Montecchio).

In Prima categoria una giornata al mister Cristiano Valenti (Gattatico). Due turni a Toscano (Sammartinese). Una giornata a Bezzecchi e Bonacini (Barcaccia), Grassi e Marco Rispoli (Celtic Cavriago), Caramaschi (Guastalla), Meneghinello e Michelini (Luzzara), Gangemi (Montecavolo), Gualerzi (Quattro Castella), Gozzi (S.Prospero Correggio), Fantuzzi (Veggia).

In Seconda categoria due giornate a Capi (Campeginese). Una gara a Lappani (Santos 1948).

In Terza cinque gare a Luca Costi (Casalgrandese) perché, espulso per contegno offensivo e minaccioso verso l’arbitro, veniva trattenuto dai suoi compegni che sventavano il suo tentativo di entrare in contatto con l’arbitro. A fine gara, davanti all’entrata degli spogliatoi, reiterava le offese. Due gare a Maramotti (Fosdondo). Una giornata a Furloni (Collagna), Munari (Fogliano) e Lanzi (RamisetoLigonchio).