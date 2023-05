Mirco è pronto per un altro Giro da... Maestri "Ho un conto aperto, sogno una vittoria"

di Massimo Tassi

Una nuova avventura lunga 3500 chilometri da vivere lungo lo Stivale nei panni di "gladiatore" del ciclismo. È quella di Mirco Maestri, che domani sarà al via del Giro d’Italia indossando la casacca della Eolo per la seconda stagione. La prima frazio sarà già a tutta velocità: si parte con la cronometro Costa dei Trabocchi-Ortona.

"Sono contento, volevo partecipare al Giro: ce l’ho fatta, mi sono meritato la convocazione. Ci tenevo tanto perché ho un conto aperto per quei tentavi di vittoria che negli anni scorsi sono sfumati quando il traguardo sembrava a portata di mano – afferma Mirco Maestri – Dalla squadra ho ricevuto tanto e penso di aver restituito qualcosa dal punto di vista sportivo e umano, la sento come una seconda famiglia. Stiamo bene mentalmente e fisicamente. Siamo concentrati e le sensazioni sono buone, vogliamo essere protagonisti. Puntiamo a una vittoria di tappa, ce la metteremo tutta. Per quel che mi riguarda, sarò a disposizione dei compagni perché correremo uniti, ma in alcune tappe si vedrà dove posso attaccare da lontano, come sono solito fare. È la mia specialità". Nel mirino c’è la frazione di martedì 16 maggio, quando Maestri sfreccerà davanti al pubblico reggiano. Si tratta della 10ª tappa, la Scandiano-Viareggio di 196 chilometri. Il suo club, solito radunarsi a Casoni di Luzzara, si sta organizzando per applaudirlo sulle strade che s’inerpicano sull’Appennino. Maestri guarda verso l’orizzonte rosa: ad attenderlo 21 tappe, con tre prove a cronometro, cinque arrivi in salita, tra cui Lago Laceno, Gran Sasso, Val di Zoldo, Tre Cime di Lavaredo. Un dislivello totale di 51mila metri. Una prova da gladiatori del pedale, tanto che la Eolo per il lancio dell’evento ha ripreso la proverbiale frase "Tutte le strade portano a Roma" e ha ritratto gli atleti nei panni di gladiatori, con lo sfondo del Colosseo. L’ultima tappa avrà infatti partenza e arrivo nella capitale. Nell’immagine il ciclista luzzarese impugna spada e scudo, guarda deciso verso l’obiettivo: sembra pronto a calarsi nella disputa, a dare battaglia insieme ai compagni d’avventura. In primo piano Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato, le punte della formazione di Ivan Basso e Alberto Contador. La squadra è completata da Davide Bais, Mattia Bais, Erik Fetter, Francesco Gavazzi e Diego Sevilla. Classe ‘91, professionista dal 2016, Maestri ha corso a lungo con la Bardiani, per poi passare alla Eolo due anni fa. Nella sua bacheca, tra le tante soddisfazioni, la vittoria della classifica a punti della Tirreno-Adriatico del 2019.

"Non riesco a dimenticare che al Giro la vittoria mi è sfuggita per un soffio. Sarebbe magnifico riuscire a coronare questo grande sogno". Maestri ha un conto aperto e vuole passare all’incasso. Da sabato, per lui, a parlare saranno strade, gambe e soprattutto quel cuore che batte forte per la corsa rosa e per il ciclismo. Un Giro da Maestri lo aspetta.