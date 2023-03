Missione compiuta: blitz a Pesaro, si resta a +6

VIS PESARO

0

REGGIANA

3

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gega, Tonucci, Bakayoko (43’st Gavazzi); St Clair (43’st Astrologo), Coppola (24’st Ghazoini), Valdifiori, Aucelli, Zoia (43’st Borsoi); Fedato, Enem (16’st Sanogo). A disp.: Campani, Rossoni, Ngom, Garau, Parodi, Di Paola. All.: Brevi

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Laezza (39’st Luciani), Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Kabashi (39’st Rosafio), Rossi, Nardi (16’st Vallocchia), Guiebre; Pellegrini (32’st Varela), Capone (16’st Lanini). A disp.: Voltolini, Hristov, Cremonesi, Fiamozzi, Sciaudone, Montalto. All.: Diana

Arbitro: Maggio di Lodi (Bartolomucci di Ciampino e Valente di Roma 2; IV ufficiale Iacobellis di Pisa)

Reti: Cauz al 27’pt, Rozzio al 33’st, Varela al 38’st.

Note: spettatori 1654 (circa 550 da Reggio), per un incasso di 10.538 euro. Ammoniti Valdifiori, Fedato e Capone. Angoli: 2-9. Recuperi: 2’ e 4’.

di Giuseppe Marotta

Con due prime volte (Rozzio e Cauz) più il terzo sigillo in stagione di Varela, la Reggiana sbanca il "Benelli" di Pesaro e ribadisce la leadership: l’Entella rimane a -6 (ha vinto in casa col Fiorenzuola per 3-1), mentre il Cesena, al "Manuzzi", non è andato oltre il 2-2 con l’ultima della classe (Montevarchi) e scivola a -9, dicendo addio ai sogni del primo posto.

Mancano 8 giornate al gong finale, ma è naturale avere la testa già a sabato, quando alle 17.30 a Reggio arriverà l’Entella: se non sarà decisiva per la Serie B, poco ci manca.

Tornando al successo di ieri, la Reggiana ha legittimato i tre punti con un secondo tempo giocato ad una sola metà campo, mentre nella prima parte di gara Rossi e compagni hanno trascorso circa 20’ a prendere le misure con i rimbalzi irregolari dettati dal campaccio.

Decisive le palle inattive: al 27’ arriva il primo sigillo stagionale di Cauz, bravo col piatto destro al volo (lui che è mancino) su assist di testa di Guglielmotti (corner di Rossi).

Nei 15 minuti finali i due timbri definitivi: al 78’ la prima (meritata) esultanza stagionale per capitan Rozzio. Troppo facile per lui, completamente solo, segnare di testa su corner di Kabashi. Per Rozzio è il 10° gol in carriera in granata. Il tris è firmato Varela, che "ringrazia" Gega per un controllo errato. Un pomeriggio fatto di tanti colori e sfumature: immarcabile Guiebre con almeno 4 serpentine tra elastici e doppi passi (al 9’ ammonito Valdifiori, fallo vicino la linea dell’area, dubbi se fosse rigore); ambizioso Pellegrini (al 17’) con un tiro al volo out di poco da posizione defilata; ultimo a mollare per i suoi Valdifiori, con i calci piazzati; impreciso ma voglioso di incidere Kabashi con diversi tiri da fuori. Poco "giallo": solo Capone, quindi nessuna ammonizione per i diffidati (Laezza, Pellegrini, Rosafio e Sciaudone). L’unico "grigio" della domenica è quello della maglia, visto che la ‘Regia’ è scesa in campo con la terza divisa, già indossata nella prima stagionale (il 31 luglio a Palermo in Coppa Italia).

Zero minuti per Montalto, ma averlo a disposizione è già importante. Sabato l’unico assente potrebbe essere Muroni (Cigarini rientrerà dalla squalifica): anche Diana, che ieri nella ripresa ha lasciato la panchina perché non al meglio, vorrà esserci. Praticamente al completo a 8 tappe dal traguardo: c’è bisogno di tutti nel momento cruciale.