Missione compiuta per i rivieraschi Fanti e Diouf donano la sfida salvezza

BORETTO

3

NIBBIANO

2

BORETTO: Bonini, Callegari (27’ st Diouf), Sow, Gueye (14’ st Parmiggiani N.), Gandolfi (14’ st Ouahero), Rocchi, Calliku (20’ st Randazzo), Sassi, Ennamli, Fanti, Cabras (20’ st Tamagni). A disp. Medici, Alberici, Bernini, Lorenzini. All. Iotti,

NIBBIANO VALTIDONE: Masotino (1’ st Agazzi), Castellana, Bradarskiy (38’ st Castano), Montagnari, Ghisoni (12’ st Facchini), Fogliazza, Minasola, Jakimovski, Grasso (40’ st Michelotti), Barilli (28’ st Gjini), Federico. A disp. Boccenti, Bernardi, Porcari, Baldini. All. Volpi.

Arbitro: Aureliano di Rossano Calabro.

Reti: 7’ st Fanti (B), 10’ st Jakimovski (N), 33’ st Fanti (B), 34’ st Diouf (B), 43’ st Fogliazza (N).

Note: ammoniti Ennamli, Callegari e Grasso.

Missione compiuta per il Boretto, che agguanta all’ultimo i playout e si giocherà la salvezza domenica sul campo della Modenese. Dopo il botta e risposta a inizio ripresa tra Fanti e Jakimovski, è l’uno-due Fanti-Diouf a valere come allungo decisivo; gli ospiti non ci stanno e accorciano con Fogliazza, poi Jakimovski fallisce il pari per pochi centimetri in pieno recupero.