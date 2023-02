Missione continuità per la Scuole Cavriago

Missione continuità per la Scuole Basket Cavriago (2), in campo alle 18,30 nella quarta d’andata della Poule Playoff di Serie D sul campo dell’Audace Bombers Bologna (6). Dopo aver mosso la classifica grazie al successo di domenica scorsa su Vignola, la squadra di coach Bellezza affronta un avversario che vive un ottimo momento di forma, dal momento che alle spalle ha la bellezza di 3 vittorie consecutive: nelle fila bolognesi sono due gli avversari da non perdere di vista, la guardia Gandolfi (13,8 punti di media) e l’ala Buriani (13,4).

Promozione. Negli anticipi di Promozione B sorride il Basket Jolly (28): il quintetto di coach Baroni supera 51-43 in trasferta nel derby cittadino l’Arbor (4), penultima della classe, e aggancia al vertice – seppur provvisoriamente – Reggiolo. Alle spalle del duo di testa c’è l’LG Competition Castelnovo Monti (24): la matricola appenninica, con 16 punti di Mallon e 11 di Mabilli, regola 60-47 in casa la Saturno Guastalla (16) e consolida il terzo posto.