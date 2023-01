Missioni durissime per Vikings e Casalgrande

Turno casalingo per i Vikings Rubiera (4), che nella quarta giornata di A Gold maschile ritrovano il PalaBursi dopo le infruttuose trasferte di Cassano Magnago e Sassari. Alle 18, tuttavia, l’ostacolo è tutt’altro che agevole: in terra reggiana arriva Merano (24), seconda della classe, e per i rosso-blu servirà una prova d’altissimo livello per provare a riaprire i giochi per la salvezza diretta, in attesa di buone notizie per quanto riguarda la penalizzazione. Ritrova il suo posto in panchina il tecnico Galluccio dopo la squalifica, ancora out per lo stesso motivo Bartoli; esordirà il nuovo arrivato Dall’Aglio, in dubbio D’Benedetto e Strada. Impegno complicato, sulla carta, anche per la Casalgrande Padana (12) in A1 femminile: scivolata in zona playout dopo la sconfitta a Ferrara, la Padana gioca alle 19 in Alto Adige, al cospetto di un Brixen (19) che, oltre ad essere campione d’Italia, occupa la quarta piazza e vuole difenderla per garantirsi i playoff scudetto.