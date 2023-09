Mister Alvini rischia la panchina

È iniziata ieri la prevendita dei biglietti per la trasferta di sabato, quando alle 16,15 la Reggiana sarà di scena al ‘Manuzzi’ di Cesena per affrontare lo Spezia che gioca in campo neutro per il restyling del ‘Picco’. Al momento i tagliandi disponibili sono 2736 ovvero tutti quelli corrispondenti al settore inferiore dedicato agli ultras granata. L’acquisto di ogni singolo biglietto, dal costo di 15 euro ciascuno, è riservato solo ai possessori della ‘Regia Card’ e il club sottolinea ‘In attesa di eventuali e diverse determine da parte del Gos e dell’Osservatorio Nazionali sulle Manifestazioni Sportive’. Che però al momento non ha messo restrizioni. Biglietti quindi disponibili attraverso il circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati, ma solo fino alle 19 di venerdì. Per la Reggiana si tratta di un derby e di una gara importantissima, così come lo sarà per il destino di Alvini che - se non dovesse battere la sua ex squadra - verrà probabilmente esonerato dopo un avvio tragico con un punto raccolto in appena quattro partite.

f.p.