Mister assist: "Questo record ha mille segreti"

di Francesco Pioppi Cinciarini complimenti,è diventato il miglior assistman della storia della Serie A a quota 1784 assist: lo avrebbe mai immaginato quel 30 settembre 2007 quando - con la maglia di Montegranaro - mise a referto il primo ‘passaggio smarcante’ della carriera? "Onestamente no, non l’avrei mai immaginato perché il mio primo obbiettivo era quello di restare in Serie A il più possibile. Poi però crescendo mi sono dato altri traguardi: indossare la maglia della Nazionale, giocare in Eurolega, vincere le coppe, gli scudetti… Per quella che è la mia indole questo è il record che mi fa più piacere di tutti, perché oltre a fare contento me, l’assist fa contento in primis i miei compagni e significa che li ho messi in ritmo". Ha avuto tantissimi campioni come compagni di squadra, ma la vogliamo mettere in difficoltà: ci dica i tre con cui ha avuto l’intesa più ‘telepatica’. "Al primo posto metto Greg Brunner, in quella mitica Trenkwalder, al secondo Mika Hopkins e poi, al terzo a pari merito, dico Goudelock e Tarczewski ai tempi di Milano’. E i passaggi più spettacolari tra questi 1784 quali sono? "Ce ne sono davvero tanti, ma se parliamo di spettacolo puro direi quelli per i voli...