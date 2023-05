Mister Diana vuole anche la Supercoppa "La Reggiana ha un popolo da Serie A"

di Francesco Pioppi

Mister Diana, la Reggiana il suo dovere l’ha già fatto alla grande, ma già che ci siete supponiamo che proverete a portare a casa anche la Supercoppa…

"Assolutamente sì. È chiaro che nelle ultime tre settimane la testa è andata un po’ da un’altra parte ed è anche giusto così, ma da martedì abbiamo serrato le fila per cercare comunque di dire la nostra. Abbiamo visto il Catanzaro contro la Feralpi ed è stata una partita vera, combattuta. Noi avremo diverse defezioni, per esempio Guiebre che si è fermato per una frattura al malleolo, ma ritroveremo Libutti, almeno per la panchina".

Guardiamo oltre la Supercoppa, ma è vero che lei avrebbe confidato ad alcuni amici: resto in granata solo se si punta alla Serie A?

"No, frena, serve chiarezza. Io vorrei far capire che sarebbe bello poter pensare di fare un campionato ambizioso e senza troppe sofferenze, poi sono consapevole che ogni stagione ha le sue dinamiche e bisogna stare attenti, basta guardare Brescia e Spal. Però mi sembra ovvio che ogni allenatore o appassionato ambisca alla Serie A".

Lunedì era a vedere Brescia-Cosenza, quali sono le differenze più lampanti tra la Serie B e la C?

"La prima cosa che si nota è una differenza fisica e di struttura nei giocatori, poi l’intensità e il livello tecnico di tutti i componenti della rosa. In Serie C trovi squadre forti che però magari hanno 6-7 bravi tecnicamente e gli altri oggettivamente sono sotto, in B no".

Quale potrebbe essere la chiave per fare bene anche ‘al piano superiore’?

"Prendere pochi gol, dirò una banalità ma è così. A livello di schieramento tattico invece non so dirvi cosa potrebbe essere meglio, per questo mi piacerebbe confrontarmi con il direttore Goretti che ha grande esperienza di questo campionato per capire dove si può cambiare. Vedo che in molti stanno tornando alla difesa a tre, ma per me non è un dogma e come sapete ho sempre portato avanti parallelamente anche un progetto di gioco con la difesa a quattro".

Arrivato alla premiazione in Sala del Tricolore si è finalmente lasciato andare ad una frase che merita di essere sottolineata: ‘Oggi ho capito davvero cosa significa allenare a Reggio Emilia’. Ci spieghi meglio…

"Quello in Sala del Tricolore è stato un momento molto suggestivo, ma vedere durante i festeggiamenti mamme pazze di gioia con i figlioletti in braccio è stato qualcosa di incredibile. Questo mi ha fatto davvero capire che siamo di fronte a un popolo da Serie A, perché io questo entusiasmo l’ho visto solo a quei livelli. Il prof Anitua ha mandato i video in Argentina e i suoi amici gli hanno chiesto se avevamo vinto la Champions… Lo ammetto: mi sono emozionato tantissimo".

Una delle immagini più belle è quella di Corso Cairoli gremito a perdita d’occhio e il due aste con la sua immagine che svetta tra la folla, segno inequivocabile di come anche mister Diana abbia fatto breccia nel cuore dei tifosi: se l’è fatto regalare?

"No, non me lo sono fatto regalare ma ho chiesto gentilmente al tifoso di farmene uno uguale da tenere per sempre con me. Si è messo al lavoro anche se dovrà discutere con la moglie perché porterà via un sacco di tempo (sorride, ndr), è una sorta di opera d’arte, non è fatto a bomboletta ma con piccoli pezzi in rilievo. È stupendo, meraviglioso".