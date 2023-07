Mister Mangone conquista Bassano

Vince e convince l’Italia del coach biancorosso Giuseppe Mangone, impegnato in questa estate con la Nazionale Under 16 che prenderà parte agli Europei di categoria a Skopjie, in Macedonia, in agosto.

Gli azzurrini si sono aggiudicati il Torneo Internazionale di Bassano dove la truppa italiana sta svolgendo il raduno in vista della manifestazione continentale.

Nella partita d’esordio, l’Italia ha avuto la meglio sulla Polonia per 92 a 71 dopo un primo tempo equilibrato (36-35 al 20’). Stesso copione nella seconda giornata, dove gli azzurri hanno regolato la Slovenia per 82-63: decisivo il parziale di 21-8 del terzo quarto. Infine tutto facile anche contro la Finlandia superata per 84-68 con il match sempre in mano alla band di coach Mangone. Ottime indicazioni per il tecnico reggiano che già l’anno scorso guidò la spedizione azzurra Under 16 finendo gli Europei al sesto posto.

c.c.