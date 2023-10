Mister Nesta si gode i primi tre punti in casa: "Partita tosta, senza cali: ce li siamo meritati"

"Sono contentissimo. Ce la meritavamo tutti questa vittoria".

I primi tre punti tra le mura amiche ovviamente accompagnano un sorridente Alessandro Nesta in sala Stampa.

"Magari siamo stati meno puliti del solito – prosegue l’analisi il tecnico granata - abbiamo giocato meno rasoterra, ma di fronte avevamo una squadra importante. Abbiamo vinto una partita tosta, ottima sotto tanti punti di vista".

La Reggiana non ha avuto i cali visti in passato...

"Ci era capitato spesso. Dovevamo crescere sotto questo punto di vista e stavolta le risposte sono state diverse. Sono soddisfatto, chiaro che recuperando la condizione di alcuni giocatori è più semplice".

Melegoni e Da Riva hanno esordito in granata.

"Possono darci tanto, Melegoni ha gamba e qualità. Con cinque cambi il calcio è cambiato serve tanta qualità anche dalla panchina; è troppo importante". Nell’undici iniziale ha inserito Cigarini e Szyminski.

"Al secondo ho chiesto di giocare come Sampirisi, più bloccato e senza avanzare troppo. Cigarini lo rispetto tanto. E’ forte, ha tanta qualità, ultimamente ha giocato meno perchè mi serviva più solidita per la squadra. Lui e Rozzio sono due ragazzi eccezionali, mi hanno aiutato tantissimo fin dal primo giorno, anche quando non li ho fatti giocare".

Sull’episodio del rigore cosa ne pensa?

"Credo che l’arbitro abbia visto bene. Altre valutazioni che secondo me dal campo erano chiare invece non mi sono piaciute e nell’intervallo seppur in modo pacato l’ho fatto presente".

Un bel segnale, vedere rispondere presente anche chi ha meno spazio...

"Assolutamente. Permette anche a loro di allenarsi meglio, mantiene il gruppo coeso. Avevo chiesto alla squadra tanto agonismo, anche sui calci da fermo e c’è stato. Aver battuto il Venezia conferma che siamo una squadra che può giocarsela con tutte".

