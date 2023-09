Mister Nesta testimonial di ’Sir Francis’. Mano tesa a chi salva i bimbi prematuri

Un’iniziativa molto importante, con un testimonial d’eccezione. A beneficio dell’infanzia fragile, in particolare quella appena venuta al mondo. Per questa causa Francesco Sguazzin, autore, ma soprattutto papà, correggese ha scritto "Le Storie di Sir Francis": una raccolta di cinque fiabe inedite illustrate, allo scopo di trasmettere valori fondamentali della vita quali l’amicizia, il coraggio, la costanza, la determinazione, il rispetto, la saggezza, la fiducia e la pazienza, utilizzando come mezzo il racconto fantastico.

Il ricavato del libro, in vendita su Amazon a 12 euro e 50 centesimi, sarà interamente devoluto a "Progetto Pulcino", l’associazione che dal 2008 raccoglie fondi da destinare all’infanzia fragile e al Reparto di Neonatologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Per far conoscere la raccolta di fiabe a più persone possibili l’associazione "Progetto Pulcino" ha incontrato ai campi di allenamento di via Agosti l’allenatore della truppa granata Alessandro Nesta: un ideale connubbio tra la caparbietà e la forza di vivere che mostrano i neonati prematuri e la determinazione necessaria a diventare prima atleti, e poi tecnici, di successo e valore. Tanto più che l’autore, il citato Francesco Sguazzin, ha tratto ispirazione per la sua opera da un evento personale. Sguazzin infatti, sposato con Debora e padre di Lorenzo e Diego, ha dovuto convivere con la nascita prematura del secondogenito, ricoverato presso la Neonatologia. La vicenda vissuta lo ha spinto, una volta risolta, ad aiutare quel reparto che con competenza e umanità ha assistito il suo bambino.

"Grazie ai medici – ricorda Sguazzin – agli infermieri e a tutto il personale abbiamo trovato la speranza in un momento molto delicato restituendoci. Se queste mie storie porteranno gioia anche ad un solo bambino, allora saprò di aver fatto un buon lavoro". "Le storie di Sir Francis" sono illustrate dalla grafica romagnola Mara Babini, la copertina è di Luca Serafini. Il volume sarà presto disponibile anche in lingua inglese con la traduzione di Giulia Maramotti. Progetto Pulcino ha poi voluto esprimere "un sincero ringraziamento ad Alessandro Nesta, Roberto Goretti (ds della Reggiana, ndr) e Giorgio Cimurri per la gentilezza e grande disponibilità accordata. Per avere maggiori informazioni sulle attività dell’associazione si può consultare il sito web, www.progettopulcino.org, o telefonare al 05221607244.