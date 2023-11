Mister Troccoli allenerà il Fellegara Carvisiglia per l’ attacco della Falk-Galileo

Una novità nel girone E di Seconda categoria: il Fellegara ha scelto come nuovo mister Fabio Troccoli, ex tra le altre della Rubierese.

Troccoli prende il posto di Giuliano Dotti, esonerato.

Il Fellegara occupa la settima posizione con 12 punti dopo nove turni, frutto di tre vittorie, tre pari, e altrettante sconfitte. Sono 17 i gol fatti, e 14 quelli subiti. Domenica sfida dura: si andrà sul campo del Fox Junior Serramazzoni che ha 19 punti.

In Prima categoria, invece, un importante innesto in casa FalkGalileo (girone C).

Ufficiale l’arrivo di Giuseppe Carvisiglia: attaccante estroso del 1991, è un ex Meletolese, Luzzara, Campagnola, Fabbrico e Riese, e negli ultimi anni era al Novellara. Ora una nuova avventura in Prima, per aiutare la Falk a salvarsi (oggi ha 7 punti in 9 turni, due vittorie, un pari e sei kappao, con 16 gol fatti e 20 subiti). Domenica c’è Falk-Povigliese (che ha 16 punti).

In Promozione il Fiorano ha preso Elidon Hoxha, centrocampista del ’97 ex Arcetana. Il prossimo mercato di riparazione sarà utile appunto per tappare qualche falla: per migliorare la classifica in caso di difficoltà, o per aggiungere qualcosa in più per ambire alle prime posizioni.

Dando una panoramica generale, ecco le migliori e le peggiori reggiane per ogni girone.

Nel girone A di Eccellenza (11 turni) la Correggese ha 23 punti, mentre la Bagnolese solo 2. A proposito di Correggese: non è ufficiale, ma ormai è quasi scontata la permanenza di Giuseppe Nazzani come primo mister (era il vice dell’esonerato Antonio Soda).

I giocatori stanno apprezzando molto l’operato di Nazzani.

Nel girone A di Promozione (11 turni): Luzzara e Campagnola con 15 punti, Sammartinese terz’ultima a 10 punti, da neopromossa. Nel girone B la Vianese è la nuova capolista (27 punti), mentre la peggiore reggiana è l’Atletic Progetto Montagna, penultimo con 6 punti.

Scendiamo, poi, in Prima (9 turni).

Nel girone B: Quattro Castella a 13, e Celtic Cavriago a 7. Girone C: Virtus Libertas prima a 19, Virtus Correggio penultimo con 6 punti. Girone D: Casalgrande a 11 punti, ultimo il Carpineti con un bottino di 4.

Poi la Seconda. Nel girone B (8 turni) Virtus Calerno a 14 e Fc 70 di Sant’Ilario ultimo con 4 punti. Girone D (9 gare): Santos e Saxum prime a 17, chiude il Novellara con 9 punti.

Nel girone E (9 turni) bene la Cerredolese con 19 punti, altalenante la Borzanese con 10. Infine la Terza (8 turni). Girone A (c’è da recuperare Collagna-Amici di Davide): Casalgrandese prima a 22, Gatta, Fogliano e Biasola chiudono a 6. Girone B: Sporting Club Sant’Ilario primo a 21, Fosdondo con 10 punti.