Montalto a punteggio pieno Il Gatta stende il Corneto

Solo il Montalto a punteggio pieno nel Montagna Juniores. Secondo hurrà per i rosanero di mister Filippo Vezzani che calano il poker (4-1) sul Castelnovo Capitale (acuti di Aurea, Martignoni, Xelili e Grossi, per i bismantovini Mantovani). Primo hurrà estivo del Gatta con un secco tris sul Corneto (Diez e due gol di Medici). Secondo stop di fila per la Borzanese, rimontata (1-2) da un coriaceo Felina: i pedecollinari sprintano al 21’ col mediano Waddi, nella ripresa doppietta del gioiello Tosi. Nel big-match fra ABC Canossa e Baiso un giusto pari a reti bianche in un match molto tirato, ma con pochissime occasioni. Gialloblù attenti a non concedere spazi ai canossani del trainer Unni che sfiorano il bersaglio due volte con Eze, mentre la truppa di Scanu si fa vedere in extremis con un colpo di testa del neo-entrato Narsiti.

· Classifiche Juniores.• Girone B: ABC Canossa, BaisoSecchia 4; Felina 3; Borzanese 0.

Nei recuperi dei Giovanissimi, relativi ai match posticipati della prima giornata, esulta (2-1) l’Olimpia Roteglia sul Felina (doppietta di Di Mauro cui risponde solo Bertoni), mentre il Castelnovo Capitale dilaga (7-1) nel derby di Gatta contro i locali (per gli ospiti tripletta di Lusha e doppietta per Casinieri e Scaravelli, Myzyri per il gol della bandiera).

· Classifiche Giovanissimi. • Girone C: Castelnovo Capitale 6; Carpineti 3; BaisoSecchia, Cerredolo, Collagna e Gatta 0.

