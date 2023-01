Montalto accende i motori: nel mirino il Gubbio

di Francesco Pioppi

Il ritorno del bomber. Giusto toccare ferro quando si parla delle condizioni di salute di un elemento così importante come Adriano Montalto, ma finalmente si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Fermo ai box dallo scorso 3 dicembre per una lesione al flessore della gamba sinistra, l’attaccante siciliano sembrava potesse tornare disponibile per l’ultima partita del 2022 con la Lucchese ma poi - cammin facendo - ci si è resi conto che quello che inizialmente sembrava un problema di piccola entità in realtà nascondeva guai peggiori. Il centravanti, per il bene della Reggiana, ha anche inizialmente provato a forzare un po’ i tempi ma si è poi dovuto arrendere al ‘fastidio’ che continuava a percepire.

Ulteriori approfondimenti hanno quindi accertato che il problema fosse più serio di quanto ipotizzato in prima battuta e lo stop si è quindi allungato. Fino a quando? Se non ci saranno ulteriori intoppi, il ‘Tagliagole’ dovrebbe essere pronto per la trasferta di Ancona del prossimo 4 febbraio o, ancora più probabile, per il big match col Gubbio del 13.

Uno ‘scontro diretto’ che verrà anche trasmesso in diretta su Rai Sport e che potrebbe rappresentare un primo piccolo-grande crocevia della stagione assieme al successivo derby col Cesena, in scaletta per il 20 di febbraio al ‘Manuzzi’. Quella che riguarda il rientro di Adriano Montalto è ovviamente una notizia a cinque stelle visto che parliamo del capocannoniere granata (9 reti, una ogni 85 minuti) e di un giocatore di grande carisma e con una leadership riconosciuta da tutti i compagni. Un trascinatore insomma, un professionista che vorrebbe sempre essere d’aiuto e che sta soffrendo parecchio ‘da fuori’. Per fortuna chi ha giocato al suo posto (in particolare il baby Pellegrini…) sta attenuando il vuoto lasciato dalla sua assenza, ma è chiaro che ritrovare un Montalto al massimo dei giri per la volata finale resti un’opzione dal valore inestimabile. Sarà invece più breve lo stop che riguarda Fausto Rossi. Il centrocampista domenica sarà squalificato e quindi salterà la trasferta di Montevarchi, ma già dalla prossima settimana potrebbe tornare gradualmente in gruppo per poi essere almeno convocabile per la sfida interna con l’Alessandria (domenica 22 gennaio) oppure per la trasferta col San Donato Tavarnelle (sabato 28 gennaio).

L’infortunio al soleo della gamba destra è infatti in via di risoluzione anche se, visto il contemporaneo ritorno di Luca Cigarini, non si correranno rischi e non si anticiperà in nessun modo il ritorno di un altro elemento importantissimo per tutte le dinamiche della squadra guidata da mister Aimo Diana.