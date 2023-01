"Montalto e Cremonesi saranno in panchina"

Mister Diana, finalmente ritornerà a disposizione Montalto: è l’unico recupero o ci sono altre buone notizie?

"Avremo anche Cremonesi, chiaramente li mettiamo tra i convocati ma hanno una condizione da ritrovare però rientrano nel clima partita perché ne abbiamo bisogno e rimpolpiamo un po’ la rosa. Abbiamo Fiamozzi che purtroppo non è stato tanto bene, ma lo portiamo con noi e poi valuteremo".

Mancano all’appello Rozzio e Rossi mentre per Cauz e Libutti lo stop sarà più lungo…

"Rossi spero di avercelo almeno per la panchina già martedì con il Fiorenzuola, per Rozzio invece ci vorranno un paio di partite ancora mentre Cauz dovrebbe farcela per Ancona. Con Libutti, da quanto ho capito, si va verso la terapia conservativa anziché l’operazione e quindi potremmo anche rivederlo verso fine marzo, ma su questo non ci sono ancora certezze".

Voleva magari gestire di più il rientro di Cigarini e invece sarà costretto agli straordinari.

"Vado molto in base a quelle che sono le sue sensazioni, con lui mi confronto giornalmente e questa settimana non si è fermato un minuto. Quando lo vedo così vuole dire che va bene e non faccio calcoli: i punti sono uguali col San Donato o col Fiorenzuola, cerchiamo di prenderceli e basta".

Insomma il vantaggio di 7 punti sulle inseguitrici non vi condiziona affatto…

"Dire che non ci condiziona è ipocrita perché ovviamente ci dà consapevolezza, ma non abbiamo nulla da gestire o amministrare. Io mi aspetto bagarre fino alla fine. Nulla è mai acquisito e i bonus non esistono, cerchiamo di fare la nostra partita. L’anno scorso abbiamo fatto un campionato a guardare i risultati degli altri (il Modena, ndr) e abbiamo perso solo energia".

Di fronte vi troverete un avversario in crescita e che nelle ultime cinque ha raccolto 10 punti sui 15 disponibili.

"Le partite sono sempre difficili, ma l’avversario è effettivamente in crescita e dopo il cambio di allenatore credo sia una di quelle che ha fatto più punti. Hanno calciatori interessanti e dovremo entrare in campo concentrati e pronti a battagliare". Si è fatto un’idea sulla ‘quota promozione’? Sicuramente sarà più bassa rispetto agli 88 punti dell’anno scorso.

"Non so, più squadre battagliano e più la quota si abbassa. Si dovrà andare oltre i 75, però la C ci ha insegnato che non si possono fare calcoli. Gli scontri diretti saranno molto importanti".

Francesco Pioppi