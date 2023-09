Montalto fuori dalla lista

Adriano Montalto non rientra nei piani di Alessandro Nesta e non verrà messo nella lista stilata dalla Reggiana per affrontare il campionato di Serie B. Questa è la decisione, irrevocabile, presa dal club che avrebbe ancora spazio per due Over 23, ma che non ha intenzione di coinvolgere nuovamente l’attaccante siciliano che invece una parte di tifosi ‘nostalgici’ vorrebbe nuovamente in pista. Il ‘Tagliagole’ è stato uno dei grandi protagonisti della prima parte della scorsa annata e con i suoi gol ha fatto breccia nel cuore di diversi supporters che, da tanti anni, aspettavano un bomber vero, capace di capitalizzare al meglio il volume di gioco. Per questo motivo e anche per le caratteristiche in dote al giocatore (colpo di testa e sinistro chirurgico le sue qualità più chiare) nei giorni scorsi la speranza di un lieto fine aveva iniziato a fare breccia nell’ambiente, ma l’input dei responsabili granata è stato chiaro: Montalto deve trovarsi un’altra sistemazione.

La situazione rischia però di trascinarsi a lungo, a meno che una delle squadre che ha avuto la deroga per continuare a fare mercato (parliamo di Lecco e Brescia in Serie B e di Perugia e Casertana in Serie C) non sia intenzionata a fare un blitz per assicurarsi il classe ’88 entro le 20 di venerdì. Oltre a Montalto, fuori lista è stato messo anche Luca Vido che purtroppo si è infortunato gravemente al ginocchio la settimana scorsa e tornerà in campo solo a primavera inoltrata. Diamo quindi uno sguardo alla rosa ‘listata’ della Reggiana. Gli ‘Over 23’, come detto, sono 16. Portieri: Francesco Bardi e Giacomo Satalino; difensori: Marko Pajac, Mario Sampirisi, Przemyslaw Szyminski, Filippo Romagna e Riccardo Fiamozzi; centrocampisti: Luca Cigarini, Filippo Nardi, Elvis Kabashi, Domen Crnigoj e Filippo Melgoni; attaccanti: Eric Lanini, Momo Varela, Stefano Pettinari, Cedric Gondo. Gli ‘Under 23’ sono invece 10: come portiere c’è Alex Sposito; difensori: Alessandro Marcandalli ed Edoardo Pieragnolo; centrocampisti: Manolo Portanova, Jacopo Da Riva, Alessandro Bianco, Antonio Vergara, Natan Girma e Nuhu Shaibu. Attaccante: Janis Antiste. Due invece i ‘giocatori bandiera’ che esulano dal conto ‘Over’ e parliamo di capitan Paolo Rozzio e di Lorenzo Libutti. Un organico che può quindi contare su 28 giocatori e praticamente ‘ruoli doppi’ un po’ ovunque. Nel frattempo la Cremonese, prossimo avversario della Reggiana alla ripresa del 16 settembre, perderà per diverse settimane uno dei suoi uomini migliori: Afena Gyan. L’attaccante di Ballardini ha infatti riportato frattura del metatarso del piede sinistro. Al ‘Giglio’ non ci sarà.

Francesco Pioppi