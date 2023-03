"Montalto l’ho riportato qui con la forza"

di Francesco Pioppi

Mister Diana, innanzitutto le chiediamo come sta perché sappiamo che ha avuto una ricaduta e le è tornata la febbre.

"Diciamo che forse per com’ero messo avrei dovuto saltare la trasferta di Pesaro e ne ho pagato un po’ le conseguenze. Al gol di Rozzio mi è scesa un po’ l’adrenalina e ho proprio sentito venir meno le forze, ma stiamo parlando di niente. L’importante è che stiano bene i miei ragazzi…".

Ci offre l’assist: come stanno? Che settimana è stata?

"Settimana corta, con un po’ di caldo, però è andata bene. Abbiamo qualche acciacco, ma la mia richiesta adesso è di stringere i denti su qualsiasi cosa. Entriamo in quella che potrebbe rivelarsi come la settimana decisiva: dopo l’Entella avremo la trasferta a Pontedera e poi giocheremo in casa con la Torres".

Probabilmente la faremo arrabbiare, ma se la Reggiana vincerà con l’Entella sostanzialmente si spalancheranno le porte della Serie B…

"Ecco è proprio questo che voglio evitare. Non voglio sentire questi discorsi. Ormai l’avete capito com’è questo campionato: c’è troppo equilibrio. Qualsiasi risultato verrà fuori ci saranno ancora sette partite e se alziamo la testa prima del tempo rischiamo di farci male, molto male. Se si perde non voglio vedere nessun trauma e se si vince non avremo ancora fatto niente. Questo chiacchiericcio l’ho sentito anche io e non mi piace, i giochi sono aperti fino a quando ci sarà la matematica a dirlo".

È lecito aspettarsi qualche sorpresa nella formazione iniziale?

"Ammetto che ho qualche dubbio su questa partita, non perché ci siano dei problemi particolari, ma avrò almeno un paio di situazioni che valuterò bene fino all’ultimo".

Montalto come sta? Potrebbe giocare almeno uno spezzone se ce ne fosse bisogno?

"Adriano l’abbiamo portato qui, anzi l’ho riportato io a Reggio con la forza. L’iter riabilitativo probabilmente non era stato completato, ma gli ho chiesto un sacrificio. Adesso che comunque si sta allenando con continuità può arrivare a fare anche di più di uno spezzone. È un giocatore che deve sempre sentirsi importante perché lo è per noi. Non lo dico io, ma lo dicono i numeri".

Di fronte invece si ritroverà Zamparo che lei conosce molto bene…

"Come sapete ho un ottimo rapporto con Luca, è un grande calciatore e spero che lo possa confermare dalla prossima partita. Non sarà facile per lui giocare nel nostro stadio e cercheremo di rendergli la vita dura, molto dura".

Che partita si aspetta?

"Non c’è niente da scoprire, perché noi conosciamo bene le loro caratteristiche e loro conoscono bene le nostre. Affrontiamo una squadra che ha grande fisicità e che riesce ad essere intensa per tutti i 95 minuti. Cercheremo di fare una bella partita anche per essere all’altezza dello spettacolo che ci sarà sugli spalti. Abbiamo grande rispetto per l’Entella, ma non abbiamo paura di nessuno".