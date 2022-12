Montalto recuperato per il match col Siena Luciani in forte dubbio

Il cammino della Reggiana, attuale capolista a +4 sul Gubbio, riprenderà domenica 8 gennaio al ‘Città del Tricolore’, alle 18,30, contro il Siena. Il primo check-in post natalizio sarà invece domenica all’ora di pranzo, quando i granata si ritroveranno agli ordini di Aimo Diana. Da lì in poi il tecnico avrà una settimana per preparare la partita e capire chi potrà farcela e chi invece dovrà alzare bandiera bianca. In forte dubbio Alessio Luciani, che ha lasciato il campo alla fine del primo tempo a Lucca per un problema fisico, e poi bisognerà verificare le condizioni di Adriano Montalto (foto). Il bomber dovrebbe aver completato l’iter riabilitativo dopo la lesione al flessore della gamba sinistra, ma è probabile che non abbia ancora tutti i 90’ nelle gambe. Sicuramente fuori invece il centrocampista Filippo Nardi (alla quinta ammonizione, salta un turno), l’attaccante Varela Djamanca e il difensore Giuliano Laezza, entrambi espulsi nell’ultima giornata di campionato contro la

Lucchese.

Torres Esonera. Dopo la sconfitta interna di venerdì (0-1 con la Virtus Entella), la Torres ha deciso di lasciare a casa il tecnico Alfonso Greco. Non ancora deciso il sostituto.

f.p.