Montalto, rinviato ancora il rientro in gruppo

Sono ripresi ieri allo ‘Sporting’ di Cavazzoli gli allenamenti della Reggiana in vista dell’importante sfida di domenica contro la Vis Pesaro. Scarico e defaticamento per chi hi giocato tutti i novanta minuti contro la Carrarese, mentre una sessione con esercizi più intensi è stata guidata dal professor Anitua e da mister Diana per tutti coloro che hanno avuto un minutaggio più basso o che la prossima saranno squalificati (è il caso di Cigarini).

Non era ancora presente Adriano Montalto che dovrebbe aggregarsi al resto del gruppo soltanto domani, dopo aver trascorso altri due giorni nel centro specializzato nel recupero da traumi muscolari in provincia di Cesena. Condizionale più che mai d’obbligo, perché ormai il rientro del ‘Tagliagole’ sta diventando un continuo rinvio: la piazza lo acclama, lo staff lo aspetta a braccia aperte, ma c’è sempre qualcosa che evidentemente non va secondo i piani. "Dovrà farmi vincere le ultime 7-8 partite", aveva dichiarato Diana alla vigilia della sfida con il Gubbio, lo scorso 13 febbraio. Adesso alla fine del campionato ne mancano nove ed è quindi auspicabile che Montalto riprenda il percorso interrotto, di fatto, lo scorso 3 dicembre a Fermo. Dopo quella gara in cui si procurò l’infortunio al flessore della gamba sinistra, l’attaccante siciliano è infatti ritornato in campo appena 21 minuti contro il San Donato Tavarnelle il 28 gennaio, ma ha poi avuto una ricaduta. In poche parole, sono praticamente tre mesi che la Reggiana deve fare a meno del bomber scelto da Goretti per trascinare i granata in Serie B. Adesso viste anche le diffide di Pellegrini e Rosafio nel reparto avanzato (gli altri sono Laezza e Sciaudone) e i prossimi importantissimi appuntamenti (Vis Pesaro, Entella e Pontedera) c’è davvero bisogno di lui. Anche solo per qualche spezzone, perché uno con il suo talento può comunque decidere le gare anche con un ‘colpo’. La rosa profonda e il lavoro di Diana stanno mascherando bene la sua assenza, ma è impossibile non sottolineare come nei piani estivi Cigarini e Montalto fossero - assieme ai veterani come Rozzio, Rossi e Luciani - le pietre miliari sui cui costruire le fortune di questa annata. Sapete però quanti minuti hanno giocato assieme fino a questo punto ‘Ciga’ e il ‘Tagliagole’? Zero. I due si sono ‘sfiorati’ nella gara del 28 gennaio col San Donato Tavarnelle, ma il centrocampista è uscito proprio pochi istanti prima dell’ingresso del centravanti. Essere al vertice con un coinvolgimento solo ‘part-time’ di questi due assi rappresenta un mezzo miracolo.

Francesco Pioppi