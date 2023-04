Montebelluna diventa la regina dell’Appennino

E’ il MonteVolley Montebelluna (nella foto) ad aggiudicarsi la Castelnovo né Monti Volley Cup, torneo Under 17 maschile giunto alla sesta edizione che ha portato 8 squadre all’Ombra della Pietra in rappresentanza di 4 regioni. La formazione veneta, che era alla prima avventura nella manifestazione, ha dominato la finalissima contro i campioni in carica della Power Diavoli Brugherio, che si sono dovuti arrendere 3-0 esattamente come il New Volley Vizzolo nel turno precedente.

A premiare i vincitori, sul campo del PalaCattaneo, sono intervenuti il sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini, l’allenatore della Conad Tricolore Fabio Fanuli e l’argento olimpico di Rio 2016 Simone Buti: tra i riconoscimenti individuali è stata ancora la squadra vincitrice a farla da padrone, con Alessandro Piovesan nominato MVP e Matteo Pillon insignito del titolo di miglior palleggiatore. Al terzo posto i trevigiani del Kosmos Il Mandrillo, che hanno superato nella finale di consolazione il già citato Vizzolo.

E le squadre reggiane come si sono comportate? Il Pieve Volley Tricolore ha chiuso sesto: dopo aver vinto 2-0 la semifinale di consolazione coi Vigili del Fuoco, il sestetto cittadino si è arreso nella finale per il quinto posto di fronte alla Pallavolo Massa Carrara. I Vigili del Fuoco, invece, si sono classificati settimi, regolando il Volley Ball San Martino.

LO "SCUSIN" – In una tre giorni dove non si è giocato solo a pallavolo, come dimostrano le visite guidate alla Pietra di Bismantova delle varie squadre, accompagnate dal CAI, o l’assaggio del Parmigiano-Reggiano presso le varie latterie della zona, una delegazione composta da diversi atleti ha partecipato alla gara di "Scusin", tipico gioco nato nell’antichità per portare un po’ di gioia a bambini e famiglie povere, sfidandosi in duello con uova sode dipinte per renderle più allegre.

Ad aggiudicarsi la gara è stata Giulia Alvigi dell’Appennino Volley Team, mantenendo il "titolo" in terra reggiana dopo il successo di Liam Artoni (VB San Martino) dello scorso anno.