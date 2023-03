Montecchi, 60 anni tra gioia e rimpianti "Avevo un grande talento: potevo fare di più"

di Daniele Barilli Piero Montecchi, come si sente un grande campione nel giorno in cui compie 60 anni? "Si sente bene. Io sono positivo. Ho smesso di giocare a basket da 24 anni e questo lungo periodo è stato bello. Per cui posso dire di essere sereno e contento anche se sono consapevole che il traguardo dei 60 anni, per un uomo, è signficativo". Un po’ d’ansia c’è, insomma.... "In realtà non tanto, perché ho la fortuna di non avere problemi fisici. Continuo a fare sport, mi diverto col padel e sto bene. Mi sento un privilegiato perchè fare sport è la cosa più bella del mondo mentre vedo i miei amici e alcuni ex giocatori di basket che sono un po’ in difficoltà". Se si guarda alle spalle, rifarebbe tutto? "Assolutamente no. Chi sostiene che rifarebbe tutto o è un bugiardo o non è molto intelligente. Io farei altre scelte, sarei più diplomatico e meno individualista. Queste riflessioni, però, si possono fare con il passare del tempo e con l’esperienza". Il suo carattere non è mai stato semplicissimo... "Vero, ma il mio modo di essere - confessa Montecchi - probabilmente mi ha permesso di arrivare così in alto. Credo che di ogni persona si debba prendere il...