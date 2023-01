Montecchio cerca riscatto col Bologna 2016

Il ciclo di ferro della Dilplast Clevertech Montecchio (12) procede alle 20 nella sfida casalinga con il Bologna Basket 2016 (20) nella seconda giornata di ritorno del campionato di C Gold. Dopo il -28 subito domenica scorsa a Fidenza, contro la capolista Fulgor, Francesco Riccò (nella foto) e compagni giocano al PalaEnza contro la terza forza del torneo, uscita malconcia dal big match con la Bmr, e vogliono provare a giocarsela fino in fondo: per la difesa di coach Cavalieri il pericolo numero uno è rappresentato dall’ala Kuvekalovic (17,4 punti di media), principale opzione offensiva di un attacco che ha anche in Conti (12,2), Tinsley (12,2), Graziani (11,5) e Fontecchio (10,6) alcune frecce che possono far male. Alla stessa ora trasferta bolognese per l’E80 Group Castelnovo Monti (12), che fa visita ai pari classifica di Castel Guelfo (12): dopo il rinvio per maltempo del match casalingo con Anzola gli appenninici vanno a caccia di continuità per emergere dalla lotta per il sesto posto, che vede ben 5 squadre appaiate a quota 12 punti in classifica. I padroni di casa, reduci da 3 vittorie di fila e dati in gran forma, si affidano a Carpani (17,2) e Murati (12,2). Domani alle 18 chiude la giornata la già citata Bmr Basket 2000 (22), appaiata in vetta a Fidenza, in campo al PalaRegnani nel testa-coda contro Molinella (6).