Montecchio, devi vincere se vuoi un posto tra le big

Dilplast Clevertech Montecchio (20) a caccia di un posto tra le "big" di C Gold. Reduce da 4 vittorie consecutive, l’ultima lo scorso fine settimana con un +25 a Forlimpopoli, la formazione bianco-blu ospita alle 20 al PalaEnza l’Olimpia Castello (24), provando a migliorare l’attuale sesto posto in graduatoria.

Germani e compagni si stanno esprimendo ad altissimi livelli e non vogliono certo fermarsi adesso.

Dall’altra parte del campo c’è un’Olimpia Castello (24) che ha nel lungo Zhytaryuk (15,6 punti di media) e nel play Gianninoni (14,3) i propri punti di forza, oltre ad aver tratto grande morale dal successo interno con Fidenza: curiosamente le due squadre lo scorso anno si affrontarono nella poule retrocessione, con i bolognesi retrocessi e poi ripescati, e quasi un anno dopo sono due delle realtà più brillanti della categoria.

Domani i due posticipi: alle 17 l’E80 Castelnovo Monti (22) prova a ripartire ospitando il Ferrara Basket 2018 (28).

Alle 18 big match ad alta quota tra la già citata Fidenza (28) e la capolista Bmr (34).

C Silver. Destini incrociati in Serie C Silver, dove stasera va in scena l’ottava giornata di ritorno.

Dopo aver perso l’imbattibilità interna con Lugo, la Pallacanestro Correggio (38) difende il primo posto alle 19 sul campo della 4 Torri Ferrara (6), penultima della classe, formazione più ostica di quanto non dica la classifica, anche perché i giallo-neri – dopo un girone d’andata perfetto – sembrano essere in flessione.

La rivale più accreditata per il discorso primo posto, che è tornato clamorosamente in discussione, è un CVD Casalecchio (34) reduce da 8 successi di fila e atteso alle 21 dalla sfida casalinga con la Pallacanestro Novellara (26), decisa a confermare il settimo posto dopo il blitz sul campo del Magik Parma.

Alle 18 spazio alla sfida interna dell’Emil Gas Scandiano (30), che cerca il terzo successo di fila ai danni del Veni Basket San Pietro in Casale (20), allenato da una vecchia conoscenza del basket reggiano come Castriota.

Alle 21, infine, trasferta bolognese per la Rebasket (22), che punta al bottino pieno nel match contro l’Omega (12) per agguantare l’ottava piazza, ora a -2 lunghezze.

Promozione. Negli anticipi di Promozione girone B sorride la Pallacanestro Correggio (12), che centra la sesta vittoria stagionale sbancando in volata il campo dell’Arbor (4), penultima della classe, col punteggio di 74-73.

Aggancio temporaneo al secondo posto per l’LG Competition Castelnovo Monti (28): i 38 punti del solito Mallon interrompono la striscia positiva del Basket Campagnola (16), battuto 74-58.

Nel girone A bel successo casalingo della Heron Bagnolo (14), che festeggia davanti al pubblico amico col 62-52 al Ducale Magik Parma (16).