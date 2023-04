Montecchio prova a ripartire con lo Zola

Trasferta bolognese per la Bmr Basket 2000 (40), capolista del campionato di Serie C Gold, in campo alle 20 a Castel Guelfo (14). Dopo il ritorno al successo con Anzola, che le ha permesso di tornare a +4 sul secondo posto, la formazione di Diacci punta a continuare la propria corsa al vertice, al cospetto di un avversario che occupa la terzultima piazza e nell’ultimo turno ha perso 78-63 a Castel San Pietro con l’Olimpia: nelle fila dei padroni di casa il punto di riferimento offensivo è l’ala Carpani (16,1 punti ad allacciata di scarpe). Alla stessa ora, al PalaEnza di Sant’Ilario, prova a ripartire la Dilplast Clevertech Montecchio (22), impegnata davanti al pubblico amico con la Francesco Francia Zola Predosa (18): il -26 di Ferrara ha costretto la squadra di Cavalieri alla terza sconfitta consecutiva e, con la speranza di recuperare in fretta gli infortunati, quella odierna potrebbe essere l’occasione giusta per ripartire. Tra gli avversari occhio al lungo Cesana (12).