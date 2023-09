Montecchio, stasera inizia il cammino. Esordio con l’ostica Francesco Francia

È la Dilplast Clevertech Montecchio ad aprire il nuovo campionato di Serie C unica. Alle 20,30 la formazione di coach Cavalieri gioca a Zola Predosa sul campo sempre ostico della Francesco Francia, con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi la stagione: i bianco-blu si sono rinforzati con un paio di innesti di valore per la categoria, come la guardia Di Noia (Fidenza) e l’ala Sieiro (Castelnovo Monti), decisi a insediarsi stabilmente nelle zone nobili della graduatoria. I padroni di casa hanno inserito in un roster collaudato l’ala scuola Virtus De Ruvo e la guardia Tosini, oltre all’ex Cvd Vivarelli. Dirigono l’incontro Zambelli e Neri di Cesena; domani alle 18 duplice derby nei posticipi con la Bmr Basket 2000 impegnata al PalaBigi con l’E80 Group Castelnovo Monti e Novellara di scena a Guastalla nella sentitissima sfida con Correggio.