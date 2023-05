Montecchio, una sfida da dentro o fuori

Sfida dentro o fuori per la Dilplast Clevertech Montecchio, in campo alle 20 in gara-2 dei playoff di Serie C Gold. Al PalaEnza di Sant’Ilario arriva il Ferrara Basket 2018, che dopo il vittorioso esordio nella post season ha la possibilità di chiudere i conti e di festeggiare il salto in B interregionale: Germani e compagni, che lo scorso week end calarono alla distanza dopo aver condotto le danze nel primo tempo, vogliono vender cara la pelle e provare a giocarsela fino alla fine, anche se dovranno limitare in attacco l’esperto Seravalli, 23 punti in gara-1, oltre agli ex Bmr Agusto e Verrigni.

In Promozione termina ai quarti la corsa dell’LG Castelnovo Monti: la seconda squadra del club appenninico lotta prima di arrendersi 65-63 in casa ai Fulgorati Fidenza che accede in semifinale.