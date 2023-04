Montecchio vuol mantenere il sesto posto

Destini incrociati in Serie C Gold, dove questa sera si chiude la regular season. La Dilplast Clevertech Montecchio (26), già certa della partecipazione ai playoff, ospita alle 20 i bolognesi del CMP Global Basket Granarolo (22) per mantenere il sesto posto in graduatoria: alla squadra bianco-blu basta un successo, siccome negli scontri diretti coi pari classifica della SG Fortitudo ha un quoziente canestri migliore. Gli ospiti, dalla loro, hanno ottenuto la scorsa settimana la qualificazione alla post season e fanno leva su Ranocchi (12,8 punti di media) oltre all’esperienza di Sorrentino (15,3) e Fin (11,4). Alle 21 tocca invece all’E80 Group Castelnovo Monti (24), ospite della già citata SG Fortitudo (26): male che vada gli appenninici, reduci da 4 vittorie di fila, saranno ottavi, visto che hanno gli scontri diretti favorevoli col CMP Global Basket. Sarebbero invece settimi in caso di arrivo a pari punti con i rivali di giornata, vincendo il secondo scontro diretto dopo aver fatto altrettanto all’andata.

La Bmr Basket 2000 (44), invece, chiude alle 20 la sua cavalcata trionfale sul campo dell’Olimpia Castel San Pietro (32), quarta forza del torneo. La squadra di Diacci, sebbene abbia già nel taschino il primo posto e la promozione in B interregionale, non regalerà nulla, puntando a chiudere con la vittoria numero 23 in 26 incontri; dall’altra parte del parquet si punta ad approfittare di un eventuale kappao di Fidenza sul campo del Bologna Basket 2016 per operare l’aggancio e chiudere sul podio.