Montecchio vuole il poker Castelnovo Monti, riscattati!

L’E80 Group Castelnovo Monti (14) confida nella trasferta sul campo del fanalino di coda Molinella (6), valida per la 19esima giornata di C Gold, per ritrovare la vittoria. Reduce dal pesante stop nel derby con la Bmr, che ha allungato a 3 gare la serie negativa, la formazione di coach Fels affronta alle 21 la gara in terra bolognese col desiderio di cambiare rotta: i padroni di casa hanno 5 stop consecutivi alle spalle e cercheranno di sfruttare il fattore campo per muovere la graduatoria, sfruttando i canestri del play Sanna (16,3 punti) e della guardia ex Bmr Bianchi (11,3).

Tutt’altro momento, invece, vive la Dilplast Clevertech Montecchio (18), che con 3 vittorie nelle ultime uscite ha conquistato un ottimo sesto posto: Germani e compagni, alle 18, fanno visita ai Baskers Forlimpopoli (14), che dopo un inizio di stagione complicato si sono decisamente ripresi, facendo affidamento sulla guardia Brighi (15) e su un altro giocatore transitato dalla Bmr, il lungo Farabegoli (11,9). I bianco-blu di coach Cavalieri devono cercare di limitare il numero di punti concessi di media agli avversari, 79, per provare a strappare i 2 punti e continuare nella loro corsa.

Domani alle 18 posticipo interno per la Bmr Basket 2000 (32), che al PalaRegnani ospita alle 18 il CMP Global Basket (14): l’obiettivo è portare a 15 la serie positiva mantenendosi saldamente al vertice della graduatoria.