Montecchio vuole la terza vittoria di fila

Tris nel mirino per la Dilplast Clevertech Montecchio (16), impegnata alle 20 al PalaEnza nella quinta giornata di ritorno di Serie C Gold.

Reduce dalla bella vittoria esterna di Anzola, che le ha permesso di salire in solitaria al sesto posto della graduatoria, la formazione bianco-blu riceve la visita di Castel Guelfo (12), squadra che dopo un periodo di buona vena ha perso gli ultimi quattro incontri ed in trasferta concede oltre 82 punti di media agli avversari. Musica nelle orecchie per Germani e compagni, che sono in un momento positivo anche dal punto di vista realizzativo; dall’altra parte del campo, invece, il pericolo numero uno risponde al nome di Carpani, 23enne ala che sfiora i 17 punti ad allacciata di scarpe, senza dimenticare il play Murati (11). Dirigono l’incontro Forconi e Puliti di Ravenna, all’andata Montecchio si impose 86-82 sul parquet avversario. Domani alle 17, invece, appuntamento da non perdere all’ombra della Pietra, col derby tra E80 Group Castelnovo Monti (14) e la capolista Bmr Basket 2000 (30).