Morlini domina lo short trail a Parma. Maratona Reggio, iscrizioni al via

Chiusa l’attività in pista e in attesa delle prime campestri, l’atletica leggera si sposta su strada… e sulle feste.

Sabato pomeriggio a Ferrara la Fidal regionale premia infatti i suoi migliori atleti, tecnici, giudici e società. Restando ai soli "grandi", per Reggio ci saranno Zaynab Dosso, Sara Vitiello, Giuseppe Gravante, Giulia Guarriello, Sara Nestola e Alessia Baldini.

Ma Reggio freme anche per la maratona che si disputerà domenica 10 dicembre, con iscrizioni a 50 euro sino al 24 novembre. Aperte sono anche le iscrizioni alla non competitiva "Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0", il cui ricavato sarà devoluto a dieci onlus reggiane, Gast, Associazione diabetici Reggio Emilia, Avis, Lilt, Aima, Casina dei Bimbi, Unicef, FunRun, Grade e Admo. Inoltre sono aperte anche le iscrizioni alla 10 miglia, non competitiva di km 16 a tema: quest’anno si parla di favole e fiabe, per cui l’invito (ma non l’obbligo) è a correre "travestiti". I premi non andranno ai primi, ma ai travestimenti più belli e originali.

In archivio è andata la Camminata di Santa Caterina di Scandiano con circa 2.150 atleti, tra agonisti (200) e non competitivi. Tra i maschi, primo Alessandro Pasquinucci in 1h.27.14 su Saimir Xhemalaj in 1h.28.35 e Roberto Ferretti della Corradini in 1h.29.3. Tra le donne, prima Elena Neri della Pol. Rubiera in 1h.46.46, su Dinahlee Calzolari in 1h.50.02 e Serena Borsari in 1h.51.45. Isabella Morlini ha vinto la classifica finale dello Short Trail di Parma, prima assoluta davanti anche agli uomini.

Salvatore Franzese è giunto 10° alla Mezza di Crema, in 1h.09.39. Domenica dalle 9, la Road Runner Poviglio organizza a Castelnovo Sotto la Mezza di Castelnovo, competitiva su km 21 e non agonistiche aperte a tutti di km 4 e 13.

