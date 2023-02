Moto, Bull Bikes sponsor del team Aruba-Ducati Bulega pronto per il mondiale Supersport

Sponsor emiliano, moto emiliana, pilota emiliano. Bull Bikes – il grande gruppo modenese di cui fa parte anche la concessionaria Ducati Reggio – ha rinnovato per la stagione 2023 la collaborazione col team Aruba.it Racing-Ducati che partecipa al campionato WorldSSP e che vedrà per il secondo anno Nicolò Bulega – cresciuto a Taneto, romagnolo d’adozione – in sella alla Ducati Panigale V2.

Il team di Bull Bikes, che avrà una bella etichetta sulla carena della fiammante Panigale, ha partecipato l’altra ieri alla serata di presentazione, nell’Auditorium Aruba.it di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.

Ma dopo il brindisi e le foto di rito, tutti al proprio posto di combattimento, perché la sfida mondiale è imminente e la Rossa bolognese contrassegnata dal numero 11 punta a stare davanti a tutti. L’anno scorso Bulega ha conquistato la bellezza di otto podi. Il primo appuntamento è in Australia, domenica 26 febbraio, sulla pista di Phillip Island, prima tappa della stagione 2023.

Nella foto: Nicolò Bulega tra i titolari di Bull Bikes, Moreno Cerchiari (a sinistra) e Alessandro Stancari