Motori, premiato Grimaldi

Tanti i reggiani che hanno preso parte, domenica scorsa alla 26esima edizione di Motori in Festa, la grande kermesse motoristica organizzata in terra modenese, presso l’autodromo di Marzaglia. Al di là delle aziende del nostro territorio, che oltre a produrre eccellenze gastronomiche condividono la passione per i motori, nutrito il numero di addetti presenti oltre Secchia. In particolare, spicca il nome di Gialuca Tosi, vincitore della Coppa Italia Rally, presente con il suo soprannome che è diventato anche un marchio ‘Il Contadino Volante’, oltre al team Movisport. Un bel momento per la ‘reggianità’ è stato anche il premio che le società organizzatrici dell’evento hanno voluto conferire al giornalista sportivo, reggiano doc, Giampaolo Grimaldi, il primo nella storia di Motori in Festa. Un ottimo suggello a un’intensa giornata di sport, motori e beneficenza (con il ricavato dell’evento che è stato devoluto ad alcune associazioni no profit), perfettamente riuscitissima.