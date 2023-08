Motti, la nuova vita: in Florida da allenatore

di Damiano Reverberi

Quarantaquattro anni e ancora tanta voglia di tennis. In tutte le sue declinazioni. Il reggiano Alessandro Motti, classe 1979, è in partenza per gli Stati Uniti, visto che seguirà da allenatore il francese Antoine Escoffier nelle qualificazioni dei prossimi US Open: con lui ripercorriamo le tappe più significative di una carriera che lo ha portato nei Top 100 della classifica di doppio (fu 91° nel 2009) e che oggi lo vede ancora protagonista a più livelli, sia con la racchetta in mano che da tecnico o dirigente.

Partiamo dall’inizio: il tennis non è stato il primo amore, vero?

"Tutto giusto, ho iniziato col basket e ho giocato fino a 16 anni nella Pallacanestro Reggiana, prima di un anno a Cavriago. Mi allenava Max Menetti, ho giocato coi vari Carra, Picazio, Cigarini, Massari e Canuti".

Come incontra, invece, la racchetta?

"D’estate non si giocava e mia madre, per non farmi annoiare, mi disse: ’C’è un corso, iscriviti’. Da lì ho iniziato con la SAT ad Albinea, per poi proseguire nel corso degli anni".

La sua esplosione, tuttavia, è stata tardiva.

"Ho finito il Liceo Moro e, fino a 21 anni, non avevo punti ATP, né svolto attività Junior, con un rovescio rivedibile: poi sono andato al CT Castellazzo e, con Michelotti, sono uscito fuori dal guscio. Rispetto ad altri probabilmente più dotati di me ho dimostrato di avere grinta, di crederci, senza mai mollare un centimetro".

E da lì inizia una bellissima carriera, soprattutto in doppio: come mai la scelta di dedicarsi a questa specialità?

"Ritorno al basket e al divertimento nel giocare uno sport di squadra, il doppio è questo. Per cui, dopo 4 anni dove ho dato priorità al singolare, ho scelto di puntare su questa disciplina".

Quali i ricordi più belli?

"In singolo la vittoria a Galatina, in Puglia, o quella nel Challenger al Circolo Tennis Reggio Emilia. In doppio, come non menzionare la finale di Istanbul nell’ATP 250 in coppia con Tuna Altuna, o la vittoria a Genova entrando nei 100? Senza dimenticare, tuttavia, le apparizioni nel tabellone principale degli Slam, a Wimbledon e al Roland Garros".

Qual è il suo segreto?

"Ne direi due, partendo dalla costanza. Non mi sono mai tirato indietro, anche quando non ero in forma ho viaggiato e giocato, cercando di trovare in ogni partita una possibilità. Il secondo è il non aver avuto ’ossessione’: non ho mai fatto allenamento alle 4 del mattino, tanto per rendere un’idea, cercando di vivere una vita normale".

Ha viaggiato tanto: quali i posti più belli?

"Amo il Sudamerica, potrei dire Bogotà e Quito, entrambe a 3mila metri d’altitudine. Il torneo più bello, tuttavia, è quello di Bastaad, in Svezia. Dove non tornerei? Forse al Cairo, il caldo ed il contrattare su ogni cosa non fa per me".

Come si vede tra 10 anni?

"Anzitutto vorrei essere un allenatore migliore di come sono stato come giocatore, poi mi piace molto il ruolo di direttore di torneo che ho svolto in alcune occasioni (a Parma, a Sanremo e al CT Reggio recentemente – ndr) e che vorrei continuare a svolgere. Poi sicuramente non mollo l’attività: gioco a squadre nei tornei Over 40 in Germania e Francia, visto che continuo a divertirmi".

A proposito di allenatore, che ci dice di Escoffier?

"E’ un’atleta solido e che negli ultimi anni ha migliorato tantissimo il proprio approccio mentale allo sport, grazie anche al lavoro della moglie. Ci alleneremo in Florida, per preparare al meglio gli US Open".

E se suo figlio le chiedesse di fare la sua stessa carriera? "Ha 5 anni e gioca già. Però inizierà anche col basket, lo vado ad iscrivere proprio in questi giorni. Poi si vedrà".