Multa al Fabbrico per la festa promozione

Queste le decisioni del giudice sportivo.

In Promozione multa di 100 euro al Fabbrico per aver permesso l’accesso in campo a persone estranee. Inibito fino al 19 aprile il massaggiatore Giuseppe Dei Forti (Scandianese) per gravi proteste verso l’arbitro. Una giornata a Banzi (Atletic Progetto Montagna), Benassi (BaisoSecchia), Stefano Ametta (BibbianoSan Polo), Caselli (Scandianese), Bassoli (Vezzano).

In Prima categoria out fino al 12 aprile il dirigente Federico Bonaccini (Montecavolo) per comportamento non regolamentare. Due gare a Toni (Real Casina). Un turno a Verduri (Boca Barco), Capotorto, Paterlini e Sica (Daino Santa Croce), Artoni (Gualtierese), Cavanna e Gualtieri (Luzzara), Ben Hassem e Oliverio (Povigliese), Okpebholo (Sammartinese), Campo e Oppido (Virtus Libertas).

In Seconda categoria stop fino al 23 aprile al dirigente Mattia Silvestri (Gatta) per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro a fine gara. Una giornata a Girasole e Grazioli (Boiardo Maer), Ruggeri (Campeginese), Bonaccio e Iacobellis (Progetto Intesa), Incerti e Kokolari (Puianello), Patteri (Sporting Cavriago), Capiluppi e Kodra (Virtus Bagnolo).

In Terza categoria una giornata a Setti (Cadelbosco), Corniola e Marino (Casalgrandese), Alinovi e Carobbi (Felina), Cattini (Fosdondo), Martinelli (RamisetoLigonchio), Costi (Reggio Calcio), Giardini (Sporting Tre Croci), Fontana (Vetto).