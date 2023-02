Multa all’Arcetana Tre turni a Gueye

Decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza multa di 150 € all’Arcetana (intemperanze dei sostenitori in campo avverso). Tre turni a Pape Gueye (Boretto, a fine gara offese all’arbitro). Uno a Sekyere (Arcetana), Michelini e Sgro (Campagnola). In Promozione uno a Guicciardi (Castellarano, scontata ieri). Due a Sakho (Atletic Progetto Montagna), uno a Riccardi (BibbianoSan Polo), Fantini e Zanti (Casalgrande), Fino (Fabbrico), Pavarini (Montecchio). In Prima out fino al 15 febbraio mister Luisito Reggiani (Boca Barco, gravi proteste verso l’arbitro). Due turni a Piacentini (Quattro Castella), uno a Rossi (Celtic Cavriago), Metitiero (Gattatico), Quartaroli (Luzzara), Rabotti (Real Casina, già scontata), Spadaccini e Zannoni (Real Casina), Faella (Veggia). In Seconda un turno a De Simone (Borzanese), Bonoretti e Vicentini (Campeginese), Carvisiglia (Novellara), Mattioli (Puianello) e Magani (Santos 1948). In Terza tre gare a F.Ghizzoni (Fosdondo) e Albarracin (Plaza Montecchio), a fine gara si colpivano con una manata; tre a Opoku (S.Ilario), dopo aver commesso fallo colpiva l’avversario con testata al naso.