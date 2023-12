Multa da 5mila euro al presidente Salerno

È costata cara la sconfitta della Reggiana contro la Sampdoria. Nel vero senso della parola. Ieri infatti il giudice sportivo ha notificato 5mila euro di multa alla società "a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio presidente" e poi ne ha aggiunti altri 5mila per responsabilità diretta nei confronti di Carmelo Salerno "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara". Infuriato per il rigore negato a Gondo e più in generale per la condotta di Fourneau, il presidente è sbottato come mai era successo prima. Per lui si tratta infatti della prima multa ‘ad personam’ da quando, oltre sei anni fa, ha deciso di entrare ufficialmente nel calcio. Brutte notizie anche per Pieragnolo e Portanova: entrambi sono entrati in diffida assieme a Girma e Cigarini e al prossimo ‘giallo’ saranno fermati un turno. Nella prossima giornata invece il Sudtirol non avrà il terzino sinistro Davi, squalificato. Già attiva la prevendita per la trasferta di Bolzano (online su diyticket.it) e anche per la gara di martedì col Catanzaro (Vivaticket.com). f.p.