Murales con gli eroi della Regia e le parole di Nelson Mandela

Domenica mattina sono stati inaugurati gli spogliatoi del settore giovanile della Reggiana (in via Agosti in città, di fianco alla sede del Csi). Sull’edificio degli spogliatoi sono raffigurati due murales realizzati dall’artista Simone Ferrarini (ha collaborato Giacomo Giovannini, che per la Reggiana si occupa della parte storica del club). Questi dipinti mirano a mandare diversi messaggi ai ragazzini del settore giovanile. Nella facciata dell’ingresso sono raffigurati i 7 giocatori che hanno raggiunto almeno le 100 presenze in Serie A dopo essere cresciuti nel vivaio granata. Sono Pietro Ferrari (146 presenze in A), Dino Galparoli (223), Luca Ariatti (131), Gino Giaroli (232), Andrea Costa (185), Francesco Romano (174) e Alessandro Bertoni (154). All’evento erano presenti Costa, Romano, Bertoni e Ariatti. Ferrari è scomparso nel 1982, per Giaroli erano presenti i parenti, Galparoli assente per il maltempo.

Nel lato opposto sono raffigurati quattro maestri. Si tratta di Alcide Violi (con 107 reti è il miglior marcatore della storia granata), Guido Duo, Giovanni Campari e Villiam Vecchi (all’evento presenti i parenti dei quattro, tutti scomparsi). Rappresentano l’aspetto etico, e infatti sono raffigurati in mezzo ai libri, a una statuetta di Socrate. Indicano una frase di Nelson Mandela: "Io non perdo mai: o vinco, o imparo". Il messaggio è preciso: la missione degli allenatori del vivaio granata è di formare persone che curano sia l’aspetto tecnico, sia quello della mente. In una parete c’è anche uno dei loghi della Reggiana, con tanto di stemma del comune di Reggio, per sottolinearne il legame con la città. Presenti alla mattinata anche il dg della Reggiana Vittorio Cattani, l’assessora allo sport del comune di Reggio Raffaella Curioni, e il capo della segreteria politica della presidenza dell’Emilia Romagna Giammaria Manghi.

Giuseppe Marotta