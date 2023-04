Mussini trionfa nel bolognese

La Ciclistica 2000 Litokol festeggia con Michele Mussini che a San Giovanni in Persiceto ha conquistato il trofeo Termoidraulica Forni nella categoria G1, la stessa dove la settimana prima, al debutto di Rolo, aveva esultato Rayan Boukrim. Gli Esordienti hanno reso orgoglioso il direttore sportivo Fabio Ori. Nei 1° anno un clamoroso Federico Mussini (ispirato anche dal successo domenicale del fratellino Michele, menzionato in apertura) è caduto, ha forzato per rientrare, ha fatto la volata ed è arrivato 3° dietro solo a Lucio Baccini e al vincitore Antonio Albonetti [General System]. Era invece terzo sul GPM Oleksandr Osadchyi, che ha pagato qualcosa nel finale ottenendo comunque l’11° posto (dopo l’argento di settimana scorsa in Toscana).

I prossimi impegni della Ciclistica 2000 Litokol tornano a concentrarsi alla domenica: il 30 aprile i Giovanissimi sono impegnati vicino casa a Quattro Castella per il Gran Premio Cooperatori.