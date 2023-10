Nardi: "Abbiamo imparato la lezione. Il ko di Terni come Fiorenzuola"

"Le batoste come Terni, e come Fiorenzuola l’anno scorso, purtroppo esistono. La cosa importante è la reazione, e col Bari abbiamo giocato decisamente meglio". I granata hanno imparato la lezione secondo il centrocampista Filippo Nardi che ha parlato a margine dell’evento alla Kaiti Expansion che sarà communication partner della Reggiana. Nardi (nella foto col presidente dell’agenzia Davide Caiti e il responsabile comunicazione e marketing del club granata Alessandro Marconi) ha analizzato il momento di stagione: "Abbiamo cambiato molto, penso ci stia una partenza al rallentatore. Dobbiamo imparare a essere più cinici, e a colpire il nemico nel momento in cui è giù". Nardi scherza quando gli fanno notare che post gara con la Reggiana sono stati esonerati Ballardini della Cremonese e Mignani del Bari. "Però Alvini si è salvato... battute a parte, capisco che le società che hanno speso, vedi la Cremonese, dia fastidio essere messi sotto da una neopromossa". Ora la sosta. "Recupereremo alcuni infortunati come Portanova. Al completo abbiamo un grande organico".

g. m.