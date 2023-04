Nardi, doppietta da bomber Pellegrini: assist, gol e doppia cifra

VENTURI 6 Giandonato lo sollecita su punizione nel primo tempo. Solita partecipazione attiva alla manovra. Terza gara di fila con gol subiti, dove comunque non sembra avere responsabilità.

LUCIANI 6 Misuraca lo tocca duro ma ci vuole ben altro per abbattere il difensore reatino. Chiusura decisiva su Fischnaller a tu per tu con Venturi. Nel taccuino anche un paio di amnesie.

ROZZIO 6 Raggiunge quota 170 presenze in granata in una serata a due facce. Qualche indecisione non da lui nei primi 45’, meglio dopo l’intervallo quando ritrova sicurezza.

CAUZ 6 Torna nell’undici dopo due panchine, preferito a Laezza. Fa ammonire Romeo dopo un buon anticipo, in una serata non impeccabile per la terza linea (34’ st Laezza S.V.).

GUGLIELMOTTI 7 Si riprende la fascia destra dopo la squalifica. Prima frazione sotto gli standard, talvolta ignorato dai compagni. Più ficcante nella ripresa; perde colpevolmente l’attimo davanti alla porta, ma il bis non lo fallisce.

KABASHI 6,5 Meno appariscente del solito, ma il suo peso in mediana si sente. Facilità di calcio sopra la media. Un infortunio lo toglie dalla contesa e la decima ammonizione lo porterà alla squalifica: niente trasferta a Olbia (8’ st Vallocchia 6,5 Entra bene. Una punizione alta. Grandi meriti nell’azione del 3-1).

ROSSI 7 Tocca a lui la direzione davanti alla difesa. Senso della posizione da manuale, persino in area amica è un fattore nell’intercettare un paio di filtranti ospiti.

NARDI 8 Sblocca con un bel destro il match, ma è il raddoppio che strappa il boato più grande del "Città del Tricolore", costruito e chiuso "alla Del Piero". Decisivo e ritrovato (34’ st Muroni S.V.).

GUIEBRE 5,5 C’è l’offensivo ex Neglia di fronte ma non è un buon motivo per limitare le sortite. Fa notizia il calo nella ripresa, quando spinge senza efficacia e dietro concede troppo.

VARELA 5,5 Aimo Diana sceglie, un po’ a sorpresa, la sua velocità. Seconda da titolare di fila complicata. Ha il merito di vincere il contrasto che porta al vantaggio, per il resto incide poco (8’ st Lanini 6,5 Segnali di ripresa; il personale "picco" nell’assist a Guglielmotti del 4-2).

PELLEGRINI 7,5 Reggiani contro quando incrocia i tacchetti con Pellizzari (che gli respinge prima della mezz’ora una deviazione sotto porta). Serve a Nardi il pallone giusto, si fa notare anche per diversi ripiegamenti e arriva pure il meritato gol con traguardo della doppia cifra (43’ st Rosafio S.V.).

Matteo Genovesi