Nardi e Rosafio, che disastro Varela entra e dà la scossa

VENTURI 6. Reattivo su Sandri al 51’ e su Santini subito dopo. In occasione del secondo gol non è perfetto nei tempi di uscita e nella lettura, ma non era facile.

LUCIANI 5,5. Errori non da lui in fase d’impostazione anche quando non è pressato. Troppo teso e in ritardo nelle scelte, viene sostituito all’intervallo per passare al 4-3-3 (dal 1’s.t. Lanini 5: un tiro a lato, non incide).

ROZZIO 6. Cos’ha fatto di male per meritarsi questa sofferenza? Anche ieri è stato uno dei pochi a non affondare. LAEZZA 5. Il secondo giallo che gli viene attribuito è certamente troppo severo, ma il primo – preso dopo appena 10 minuti – è figlio di un’irruenza eccessiva. Eppure avrebbe dovuto saperlo che Monaldi è un arbitro istintivo e aveva il radar acceso su di lui: lo aveva già espulso a Lucca.

GUGLIELMOTTI 7,5. L’assist per Varela e poi un gol da cineteca per il pareggio. Letteralmente l’ultimo ad arrendersi. Il secondo giallo al 97’ è figlio della troppa generosità KABASHI 6. Uno dei pochi in grado di creare qualche buona iniziativa e a non farsela sotto. Si guadagna diverse punizioni e fa sentire il suo carisma in mezzo al campo.

CIGARINI 5,5. Offre una regia troppo scolastica. Nelle ultime settimane sembra aver perso i superpoteri e la Reggiana è in difficoltà (dal 23’ s.t. Varela 7,5: accorcia le distanze di testa, poi serve Guglielmotti di tacco per il pareggio e si ‘mangia’ il gol vittoria per troppo altruismo). NARDI 4. Aggrava la sua prestazione, già insufficiente, dormendo sul vantaggio avversario in chiusura di primo tempo. Biondi ci crede e riesce a mettere in mezzo l’assist, lui invece guarda il segnalinee sperando che alzi la bandierina. Inaccettabile in un match così importante (dal 1’s.t. Vallocchia 5,5: prova a dare sburla alla manovra, ma lo fa in maniera poco ordinata).

FIAMOZZI 5. Rischia tantissimo al 59’ per un (presunto?) fallo di mano in area e in occasione del secondo gol sbaglia l’intervento su Del Carro che poi s’invola in contropiede. ROSAFIO 4. Pellegrini gli fa presente di sentirsela di calciare il rigore, ma lui dice di no, battendosi il petto. Risultato? Una telefonata tra le braccia di Zaccagno. I tifosi granata stanno facendo i capelli bianchi mentre aspettano che lui riesca ad incidere (dall’11’ s.t. Hristov 6: centra il palo con un colpo di testa dopo 10 secondi dall’ingresso. Tiene botta).

PELLEGRINI 5,5. Scatta in profondità a e si guadagna il rigore dopo 57 secondi. Un tentativo di testa fuori di poco e un’infinità di ‘fuorigioco’ in azioni potenzialmente promettenti. (dal 23’ s.t. Montalto 6: innesca l’episodio che porta all’espulsione di Biondi).

Francesco Pioppi